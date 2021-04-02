إغلاق مبنى الكابيتول إثر صدم سيارة لحاجز أمامه.. ومقتل السائق وشرطي

أغلقت السلطات الأمريكية مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن بسبب “تهديدات أمنية خارجية” بعد دهس شخص مجهول ضابطين أمام المبنى ما أدى إلى مقتل أحدهما مع السائق الذي تأثر بإصابته برصاص الشرطة.

وذكرت شبكة CNN أن سائقاً مجهولاً صدم بسيارته شرطيين اثنين في نقطة تفتيش أمام الكونغرس ما أدى إلى إصابتهما ثم أرداه عناصر الشرطة إثر خروجه من سيارته حاملاً بيده سكيناً ليتوفى لاحقاً بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي قوله في تغريدة على “تويتر” إن شرطة الكابيتول بعثت رسالة تحذير للموظفين مفادها أنه.. نظراً للتهديدات الأمنية الخارجية لجميع مباني مجمع الكابيتول تم إغلاق المدخل والمخرج حالياً.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية حاولت السيارة اختراق أحد الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكونغرس وتمت الاستجابة لبلاغ إطلاق نار عند الحاجز الشمالي للمبنى.

ودعت الشرطة المواطنين الأمريكيين إلى “البقاء بعيداً عن النوافذ والأبواب الخارجية” لمبنى الكابيتول.

يشار إلى أن مبنى الكابيتول هو تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب في 6 كانون الثاني