الاحتلال الأمريكي يعزز قاعدته اللاشرعية في حقل كونيكو وقسد تواصل حملتها في مخيم الهول

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها اللاشرعية التي تقيمها ضمن حقول النفط والغاز في مناطق الجزيرة السورية حيث أدخلت هذه القوات خلال الليلة الماضية معدات عسكرية وأسلحة وتعزيزات لوجستية إلى حقل كونيكو بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أن “رتل آليات محملة بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي دخل إلى القاعدة اللاشرعية التي يقيمها الاحتلال في حقل كونيكو بريف دير الزور الشمالي الشرقي”

في الاثناء تواصل ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جرائمها بحق المدنيين ضمن المناطق التي تنتشر فيها بريفي الحسكة والرقة حيث اختطفت خلال حملتها المتواصلة على مخيم الهول 70 مدنياً.

وذكرت مصادر محلية أن “ميليشيات (قسد) واصلت ولليوم السادس على التوالي حملات المداهمة داخل مخيم الهول شرق الحسكة واختطفت على إثرها 70 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة في حين اختطفت 4 مدنيين خلال عمليات دهم نفذتها في قرية السبعي التابعة لبلدة مركدة جنوب الحسكة”.

وفي التفاصيل وفق ما ذكرت المصادر المحلية فإن “مجموعة مسلحة من (قسد) داهمت منزلاً في قرية السبعي واعتدت على صاحبه بالضرب رغم أنه في العقد السابع من العمر واختطفت أربعة من أسرته بينهم طفل دون توجيه أي تهمة تذكر ونهبت المنزل خلال المداهمة كما سرقت 20 رأساً من الغنم نقلتها بواسطة سيارات دفع رباعي إلى مدينة الشدادي جنوب الحسكة”.

وفي ريف الرقة أفادت مصادر محلية بأن “امرأة أصيبت بكسور وكدمات جراء اعتداء مسلحي ميليشيا (قسد) عليها بالضرب أثناء مداهمتهم منزلاً لأحد المدنيين في مزرعة حزيمة شمال الرقة”.

في سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) على طريق الخرافي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون في وقت سابق انفجرت أثناء مرور سيارة تابعة لميليشيا (قسد) ما أدى إلى إعطابها ووقوع أضرار مادية فيها دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بصفوف من بداخلها من الميليشيا