التحضير المبكر لحصاد واستلام محصول القمح وحمايته من الحرائق

حلب- معن الغادري

أكدت اللجنة الزراعية الفرعية في حلب خلال اجتماعها الدوري ضرورة تأمين الجرارات الزراعية وسيارات الإطفاء استعداداً للتعامل مع أي حريق قد يحدث خلال جني محصول القمح للموسم الحالي، وذلك بالتنسيق مع مدراء النواحي والوحدات الإدارية والجهات المعنية في كل منطقة.

وبيّن محافظ حلب حسين دياب رئيس اللجنة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لجني واستلام كامل محصول القمح، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم كل التسهيلات والمستلزمات، نظراً لأهمية هذا المحصول في تحقيق الأمن الغذائي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الزراعية للموسم القادم 2022- 2021، والتي تستهدف زراعة أكثر من /203/ آلاف هكتار من المحاصيل المروية، ووفق الموازنة المائية المتاحة.

من جانبه قدّم مدير زراعة حلب رضوان حرصوني شرحاً حول الواقع الزراعي للموسم الحالي، مبيناً أنه تمّ تنفيذ 172 ألف هكتار من محصول القمح، منها حوالي 106 آلاف هكتار مروية، و66 ألف هكتار بعل، وذلك نظراً لانخفاض الهطولات المطرية والتي وصلت إلى 256 ملم حتى الآن، في حين بلغت العام الماضي 322 ملم للتاريخ نفسه.