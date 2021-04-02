الدول الموقعة على الاتفاق النووي وإيران تجتمع اليوم لبحث عودة واشنطن للاتفاق

أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثّلين عن الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيعقدون اجتماعاً اليوم مع ممثّلين عن إيران، عبر تقنيّة الفيديو، لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاجتماع سيبحث أيضاً كيفية ضمان التزام كلّ الأطراف بالاتفاق، وتنفيذه على نحوٍ كامل وفعال.

الخارجية الأميركية رحّبت بالاجتماع، ووصفته بالخطوة الإيجابية، وفق ما أعلن الناطق باسمها نيد برايس.

وأوضح برايس “نحن على استعداد للسعي للعودة إلى الإيفاء بالتزاماتنا الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (التسمية الرسمية للاتفاق) بما يترافق مع قيام إيران بالأمر ذاته”.

وسيشكل لقاء الجمعة أول اجتماع “اللجنة المشتركة” حول الاتفاق النووي الإيراني منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني.

وكان مسؤول أميركي أكّد أن الخلاف مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي لا تتعلق بمن يعود أولاً وإنما بالخطوات المشتركة التي ينبغي اتباعها.

وأوضح أن واشنطن “لا تصر مطلقاً أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء… إذا اتفقنا على خطوات متبادلة… فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة”.

وبعد الحديث عن عودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات بخصوص الاتفاق النووي، البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت أن عودة واشنطن للاتفاق ليست بحاجة إلى أي خطة سوى إلى قرار سياسي من جانبها لتنفيذ التزاماتها.

يأتي ذلك رداً على ما ذكره موقع “بوليتيكو” الإلكتروني في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقدم عرضاً جديداً لإيران لكسر الجمود في الموضوع النووي.