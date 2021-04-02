الصين تجدد دعوتها واشنطن إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة

جددت الصين دعوتها الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة ووقف جميع أشكال التبادل الرسمي مع تايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها في مؤتمر صحفي رداً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن الولايات المتحدة ستواصل النظر في فرص زيارة سلطات رفيعة المستوى إلى واشنطن وتايبيه لتعزيز علاقتهما… إننا “نحث الولايات المتحدة على تفهم الطبيعة الحساسة للغاية لمسألة تايوان والالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية”.

وأضافت: “نحث الجانب الأمريكي على وقف الممارسة الخطيرة المتمثلة في تحدي النتيجة النهائية واللعب بالنار كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة” داعية واشنطن إلى التعامل بحكمة وبشكل ملائم مع قضية تايوان وعدم إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي في تايوان لتجنب تقويض العلاقات الصينية الأمريكية وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وشددت هوا على أنه “لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.. وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كامل البلاد وهذه حقيقة أساسية يعترف بها المجتمع الدولي برمته” مؤكدة أن تايوان هي أهم قضية وأكثرها حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية ومبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وهو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.

وأكدت الخارجية الصينية الشهر الماضي أن الصين صادقة ومنفتحة ولديها ما يكفي من التصميم والقدرة على الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها الوطنيين مع الحفاظ على مصالحها وكرامتها.