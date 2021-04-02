العدوان السعودي يحتجز سفينتي وقود للشعب اليمني تحملان تصاريح أممية

أعلنت شركة النفط اليمنية قيام العدوان السعودي بقرصنة جديدة من خلال احتجاز سفينتي وقود جديدتين تحملان تصاريح أممية ومنع دخولهما إلى ميناء الحديدة.

وأفاد المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل لموقع المسيرة نت بأن احتجاز السفينتين جاء بعد تفتيشهما وحصولهما على تصاريح أممية مشيراً إلى أن الشركات الملاحية الناقلة سحبت مؤخراً سفينتين من سفن الوقود التي تم القرصنة عليها من قبل العدوان السعودي.

ولفت المتوكل إلى أن استمرار القرصنة على سفن الوقود واحتجازها وسحبها من قبل الشركات الملاحية يزيد معاناة الشعب اليمني مجدداً مطالبته المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية القيام بواجبهم للإفراج عن السفن لتلافي كارثة إنسانية وشيكة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015 مخلفاً آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.