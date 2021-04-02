الكرملين: ظهور عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيزيد من التوتر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم أن ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا سيزيد من التوتر وسيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله تعليقا على تصريحات وزارة الدفاع الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أمريكيين في أوكرانيا: هذا السيناريو غير مقبول وغير مناسب وسيؤدي إلى زيادة التوترات بالقرب من الحدود الروسية وسيتطلب هذا إجراءات إضافية من جانب روسيا لضمان أمنها مؤكداً أن بلاده لا تهدد أحداً.

في سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم أن الحديث عن مواجهة عسكرية بين بلاده وأوكرانيا “محض خيال”.

وقال رودينكو لوكالة سبوتنيك: “الحديث عن صراع قادم بين أوكرانيا وروسيا لا أساس له ومزيف تنشره بشكل أساسي السلطات الأوكرانية” لافتا إلى أن بلاده ليست مهتمة بأي صراع وخاصة الصراع العسكري.

وأضاف: “نحن لا نقوض بأي شكل من الأشكال جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقد صوتت روسيا لتمديد ولاية بعثة المراقبة الخاصة ونتوقع أن تستمر المنظمة في المساهمة بتسوية الوضع في أوكرانيا وتخفيف التوترات في دونباس”