تجارة حلب تبحث آفاق التعاون مع وفد رجال الأعمال العراقي

حلب – معن الغادري

استقبل رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب اليوم وفد رجال الأعمال العراقي الذي يزور حلب لبحث آفاق التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .

وقدم عامر الحموي رئيس غرفة التجارة بحلب عرضاً شاملاً حول مجمل ما تختص به محافظة حلب وسورية عموماً من صناعات وفعاليات وأنشطة تجارية متنوعة يمكن أن تشكل راهناً ومستقبلاً بوابة واسعة للتعاون بين البلدين ، مبدياً حرص الغرفة على توطيد العلاقة مع الجانب العراقي وتبادل الرؤى والزيارات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري ، وأكد الحموي أن حلب خاصة وسورية عموماً وبالرغم من كل الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر تشهد نمواً متزايداً في مختلف القطاعات وحققت قفزات نوعية على مستوى الانتاج وفق معايير الجودة العالمية ، مبدياً الرغبة في تبادل الزيارات والتعاملات التجارية مستقبلاً وعلى نطاق واسع وبما يحقق المصلحة للشعبين .

من جانبه عبر وفد رجال الأعمال العراقي عن سعادته لزيارة مدينة حلب وإجراء اللقاءات مع مجمل الفعاليات الاقتصادية لتعميق جذور العلاقة بين البلدين وتبادل الأفكار والتي من شانها تطوير وتنشيط العلاقة التجارية .

وأبدى الوفد العراقي رغبة شديدة للتعاون المثمر والناجز بين رجال الأعمال السوريين والشركات والمؤسسات الإنتاجية منوهين بجودة المنتج السوري ومطابقته للمواصفات العالمية .

وأكد الوفد العراقي والمكون من تجار ورجال أعمال ومقاولين أن الظروف مناسبة جداً للتعاون وتحقيق الشراكة المطلوبة في المجالات التقنية والهندسية والتكنولوجية والغذائية والخدمية والمقاولات والتي من شانها أن تسهم في بناء وإعمار البلدين الشقيقين وكسر الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعبين السوري والعراقي .

وشهد اللقاء نقاشات وحوارات جادة تمحورت حول ضرورة إلغاء الرسوم الجمركية وفتح الحدود أمام حركة المواطنين والبضائع وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود التي تحول دون تحقيق أعلى معدلات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .

وكانت حلب قد شهدت يوم أمس انطلاق فعاليات معرض حلب الدولي بمشاركة 400 شركة وطنية وأجنبية ، كما تم افتتاح معرض بناء حلب الذي تقيمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات في فندق شيراتون حلب بمشاركة 47 شركة مختصة في مجال البناء ومستلزمات إعادة الإعمار .