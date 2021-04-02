قمة نارية بين المان سيتي وليستر.. ومهمة صعبة لأتلتيكو

ينتظر محبو الكرة الأوروبية استئناف بطولات الدوري هذا المساء بعد فترة التوقف الدولي، وسيكون الدوري الإنكليزي الممتاز صاحب الحصة الأكبر هذا الأسبوع من المباريات المرتقبة، حيث يحتضن ملعب الإمارات مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول السابع وأرسنال التاسع لحساب الجولة الثلاثين من المسابقة ، حيث شهد لقاء الذهاب تفوق الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويرغب رفاق المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين مركزهم على سلم الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية على الأقل، إضافة لإعطاء اللاعبين الثقة قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال، وعلى الجانب الآخر، يتطلع الغانرز للثأر من ليفربول، بجانب الرغبة في تحسين المركز بجدول الترتيب.

أما المواجهة الأقوى فستكون بين مانشستر سيتي المتصدر ومضيفه ليستر سيتي الثالث، وتكتسب المباراة طابعاً خاص فرغم ابتعاد السيتزنز بالصدارة إلى أن مواجهة الثعالب تذكرهم ببداية موسمهم المتذبذبة حيث خسروا معهم ذهاباً بخمسة أهداف مقابل هدفين، وعليه يدخل السيتي اللقاء بحثاً عن إسقاط مضيفه والثأر منه بجانب رغبته في مواصلة انتصاراته واستكمال مشواره نحو حصد اللقب، فيما يتطلع ليستر لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة مان يونايتد على الوصافة.

وفي إيطاليا، تخيم أجواء ديربي تورينو على الجولة التاسعة والعشرين، حيث يلتقي يوفنتوس الثالث بتورينو السابع عشر، ورغم تراجع الأخير إلّا أنه عودنا على وجه مختلف عندما يقابل جاره، وسيكون يوفنتوس متسلحاً بنجميه العائدين من الإصابة الأرجنتني باولو ديبالا والويلزي آرون رامزي، فيما سيفتقد لخدمات حارسه المخضرم جيانلويجي بوفون بسبب الإيقاف لمباراة واحدة.

إسبانياً تتجه أنظار عشاق قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة إلى ملعب رامون سانشيز الأندلسي مسرح أبرز مواجهات الجولة التاسعة والعشرين بين المتصدر أتلتيكو مدريد وإشبيلية صاحب المركز الرابع، آملين بأن يتمكن صاحب الأرض من هزيمة كتيبة سيميوني حتى يشتعل السباق على درع الدوري أكثر مع تقليص الفارق، فالريال الثالث يبعد 6نقاط عن الأتلتي فيما يتخلف برشلونة الوصيف بـ4 نقاط، ومن المنتظر أن تكون المباراة قمة مشتعلة بين الفريقين بسبب أدائهما الجيد مؤخراً، إلى جانب رغبة أتلتيكو مدريد العارمة في حصد لقب الليغا، وطموح إشبيلية في الحفاظ على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الممتاز (الجولة 30)

مباريات الغد: تشيلسي – وست بروميتش ألبيون 2.30 ظهراً، ليدز يونايتد – شيفيلد 5 عصراً، ليستر سيتي – مانشستر سيتي 7.30 مساءً، أرسنال – ليفربول 10 مساءً.

مباريات الأحد: ساوثامبتون – بيرنلي 2 ظهراً، نيوكاسل – توتنهام 4 عصراً، أستون فيلا – فولهام 6.30 مساءً، مانشستر يونايتد – برايتون 9.30 مساءً.

مباريات الاثنين: إيفرتون – كريستال بالاس 8 مساءً، ولفرهامبتون – وست هام 10.15 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة 29)

مباريات الغد: ميلان – سامبدوريا 1.30 ظهراً، نابولي – كروتوني، جنوى – فيورنتينا، بنيفنتو – بارما، ساسولو – روما، لاتسيو – سبيزيا، أتالانتا – أودينيزي، كالياري – هيلاس، 4 عصراً، تورينو – يوفنتوس 7 مساءً، بولونيا – إنتر 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 29)

مباريات اليوم: ليفانتي – ويسكا 10 مساءً. مباريات الغد: غرناطة – فياريال 3 ظهراً، ريال مدريد – إيبار 5.15 عصراً، أوساسونا – خيتافي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: ديبورتيفو ألافيس – سيلتا فيغو 3 ظهراً، إلتشي – ريال بيتيس 5.15 عصراً، قادش – فالنسيا 7.30 مساءً، إشبيلية – أتلتيكو مدريد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: برشلونة – بلد الوليد 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة من آخر خمس لعبها في كل المسابقات وكانت أمام جاره اليونايتد بهدفين نظيفين.

– فاز ليفربول في ثلاث مباريات من آخر خمس لعبها وخسر في اثنتين، فيما استطاع منافسه أرسنال الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة مباراة واحدة.

– منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 خاض 4 مباريات في ديربي تورينو، نجح خلالها في وضع بصمته على 4 أهداف سجل منها 3 وصنع هدفاً وحيداً.

– التقى أتلتيكو مدريد واشبيلية في 163 مباراة في جميع المسابقات، فاز الاتليتي في 62 مباراة، وتعادل الفريقان في 52 لقاء، وخسر 49 مباراة، ولعب أتلتيكو مدريد خارج الديار 81 لقاء كان الانتصار الأكبر فيها للفريق الأندلسي بفوز 33 مباراة، مقابل 32 تعادلاً ولم يفز الروخي بلانكوس سوى في 16 مباراة.