مقتل 3 إرهابيين في تونس قرب الحدود الجزائرية

قتل 3 عناصر إرهابيين خلال عملية للقوات الأمنية في مناطق جبلية بالقصرين قرب الحدود مع الجزائر بينهم قيادي محلي في تنظيم داعش، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمني تونسي.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، إنه “تمكنت قوات الحرس من قتل إرهابي في جبل سمامة. وفجرت إمرأة آسيوية كانت معه نفسها لتقتل أيضاً رضيعاً كان بين يديها”، مشيراً إلى أن قوات الحرس والجيش قتلت في كمين آخر حمدي ذويب القيادي في جند الخلافة المؤيد لتنظيم داعش في جبل المغيلة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد الشهر الماضي خلال تأبين شهداء المؤسسة العسكرية الذين ارتقوا باستهدافهم بعبوة ناسفة باعتداء في المغيلة في القصرين، أن بلاده ستواصل المعركة ضد الارهاب.

يذكر أن وزارة الداخلية التونِسية أعلنت منذ أسابيع إلقاء القبض على إرهابي مصنف بأنه “خطر جداً”، وهو أحد قادة ما يسمى تنظيم “القاعدة” في تونس.