وزير الصناعة: لا بديل عن الإنتاج المحلي في وجه العقوبات

حماة- حسان المحمد

خلال زيارة له أشبه بالاستكشافية والاطلاعية على عدد من المنشآت والمعامل الصناعية في محافظة حماة، أكد وزير الصناعة زياد صباغ أنه لا بديل عن الإنتاج المحلي في وجه العقوبات، والقطاع الخاص هو رديف وشريك أساسي في العملية الإنتاجية وقاطرة النمو، ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات وخاصة في موضوع التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية والمواد الأولية.

من جانبه محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي قال إن ما يميّز منشآت القطاع الصناعي بحماة هو تطبيق معايير الجودة في المعامل، والهدف هو الاطلاع على واقع القطاع والوقوف على أهم معوقات الإنتاج، بهدف الدعم الحكومي لهذا القطاع من أجل رفع سوية الإنتاج وزيادته لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي، مشيراً إلى السعي الجاد لإقامة وانطلاقة المدينة الصناعية التي تليق بهذه الصناعات المتنوعة.