إحالة /14/ ملفاً للتحقيق بتهمة استجرار وتوزيع المازوت المدعوم

حلب – معن الغادري

أحالت محافظة حلب / 14 / ملفاً إلى الجهات المختصة تتعلق بمخالفات وتجاوزات وفساد في توزيع مادة المازوت المدعوم خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، من بينها قيام عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة (الاستثمار) باستجرار مخصصاتهم (دون تشغيل الباصات)، ونتيجة التحقيقات تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال أصحاب الشركات المخالفة وحرمانهم من التعاقد مع مجلس المدينة لمدة 3 سنوات وفرض الغرامات والعقوبات بحقهم.

وأوضح محافظ حلب حسين دياب خلال ترؤسه اجتماع لجنة المحروقات أن التحقيقات مستمرة في جميع الملفات المحالة للجهات المختصة، بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل يحاول استغلال الظروف الراهنة والتلاعب بقوت المواطن وبالمواد المدعومة وتحديداً المازوت.

وكانت لجنة المحروقات قد وافقت خلال الاجتماع على إعادة تفعيل/ 8/ محطات للوقود في المدينة والريف، وذلك بعد أن يقوم أصحابها باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المحافظ على أهمية تقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات لإعادة تفعيل محطات الوقود، كونها تساهم في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً على طريق حلب – دمشق الدولي.