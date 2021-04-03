إصلاح وصيانة أعطال الكهرباء جراء العاصفة الهوائية  

الحسكة – اسماعيل مطر

أنهت شركة كهرباء الحسكة إصلاح وصيانة الأعطال التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية جراء العاصفة الهوائية والأمطار الغزيرة والتي تسببت بخروج عدة خطوط متوسطة وشبكات منخفضة عن الخدمة نتيجة سقوط الأشجار على الشبكات وتعرض بعض الأعمدة للكسر، بالإضافة إلى حدوث مشاكل فنية في بعض محطات التحويل.

وبين المهندس أنور العكلة مدير شركة كهرباء الحسكة أن الورش الفنية تمكنت من إصلاح هذه الأعطال، حيث أدت العاصفة الهوائية إلى خروج خمسة خطوط (20 ك. ف) عن الخدمة، لافتاً إلى أنه تمت إعادة ثلاثة منها للخدمة ويجري العمل على إعادة باقي الخطوط وبالنسبة للشبكات المنخفضة، مشيراً إلى انهيار شبكات خمسة مراكز تحويل ويتم العمل على إعادتها للخدمة حالياً.

كما أشار العكلة إلى أن الرياح القوية أدت إلى حدوث عطل في كابلات محولة 20-66 وعطل آخر على قاطع الـ 66 في محطة تل علو بمدينة القامشلي وأن الورش الفنية التابعة للشركة استطاعت إعادة الخدمة للمواطنين، كما أنه تمت صيانة الخط الكهربائي المغذي لمحطة مياه علوك بعد تعرضه للأعطال نتيجة الرياح القوية.