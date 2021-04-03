البطريرك يونان: لرفع العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري

جدد بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان دعوته لرفع العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وقال البطريرك يونان في رسالة عيد القيامة لعام 2021 إن على أصحاب القرار على الساحة الدولية وجميع ذوي الإرادات الحسنة بذل الجهود لرفع العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري الذي تشتد معاناته يوماً بعد يوم واصفاً السنوات العشر من الحرب الإرهابية على سورية بأنها “نكبة مريعة”.

وأضاف البطريرك يونان “إننا نصلي كي تثمر الجهود المبذولة في إنهاء الصراعات وإعادة بناء سورية بهمة أبنائها وتكاتفهم ووحدتهم ليساهموا معاً في إعادة الاستقرار والازدهار إلى وطنهم”.