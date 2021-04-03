السفير الإيراني من اللاذقية : تعزيز مستمر لمجالات التعاون بين البلدين الصديقين

اللاذقية – مروان حويجة:

استقبل محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اليوم سفير جمهورية إيران بدمشق جواد ترك آبادي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده بدمشق .

المحافظ السالم رّحب بزيارة السفير ترك بترك آبادي منوهاً بآفاق التعاون القائمة بين البلدين والتي حرص عليها السفير أبادي خلال فترة عمله لتعزيز مجالاته.

من جانبه ترك أبادي أكد أن العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما طيبة ومتطورة معرباً عن تمنياته بأن تحمل الأيام القادمة النصر النهائي لسورية وشعبها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ، وأشار السفير الإيراني إلى أن سنوات عمله في سورية شهدت مجالات تعاون واسعة مؤكداً حرص إيران ورغبتها المستمرة في تطوير العلاقات على الصعد كافة وتعزيز إمكانيات التنسيق والربط بين الموانئ في إيران وميناء اللاذقية لتكون البوابة بين آسيا والعالم .

وكعربون صداقة سلّم المحافظ السالم السفير ترك أبادي درعاً يعكس حضارة المنطقة والتي قدّمت للعالم أول نوتة موسيقية وأول أبجدية في التاريخ.