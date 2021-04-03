الكشف الحسّي لتحديد احتياجات أعلاف طيور المربّين والدواجن

اللاذقية – مروان حويجة

اعتمدت محافظة اللاذقية آلية عمل جديدة لضبط عملية توزيع المادة العلفية على مربّي الطيور والمداجن في إطار إجراءات متابعة عمل مراكز توزيع الأعلاف وضبط عملية تسليم المادة للمربين الدواجن وفق آلية تتناسب مع عدد الطيور ونوع التربية في المداجن المرخّصة. وقد تمّت المباشرة بهذه الإجراءات بعد أن جرى تشكيل لجان في كل منطقة بموجب التعليمات الصادرة عن اجتماع بهذا الخصوص برئاسة محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ومشاركة مدير فرع مؤسسة الأعلاف ومديري المراكز إلى جانب نائب رئيس المكتب التنفيذي ومدير الزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين ورؤساء دوائر الزراعة بالمناطق.

وركّزت خطة العمل الجديدة على آلية التسليم بموجب الكشف الحسي من قبل اللجان المشكّلة في كل منطقة والتي تضم: رئيس دائرة الزراعة في كل منطقة رئيساً ومندوبي من فرع مؤسسة الأعلاف “رؤساء المراكز” ومندوب من اتحاد فلاحي المحافظة وذلك لتحديد عدد الطيور في المدجنة ونوع التربية للمداجن المرخّصة والعاملة أصولاً ومطابقة نوع التربية مع الرخصة مع وجود لجنة مركزية لتدقيق أعمال اللجان ومراقبتها والتي تضم رئيس دائرة الرقابة الداخلية في مديرية الزراعة رئيساً وعضوية رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في المديرية ومندوب من اتحاد الفلاحين مع التقيد بالمعايير الموضوعة لتجنّب المحسوبيات وتوزيع المادة المدعومة بشكل يتناسب مع كل مدجنة وعدد الطيور فيها ونوعية التربية.

ووفق مدير فرع مؤسسة الأعلاف في اللاذقية المهندس ثائر حبيب فقد تمّ توزيع العلف خلال الدورة العلفية السابقة بنسبة 100 بالمئة لكل صاحب مدجنة مرخصة تقدّم بطلب للحصول على المادة، مبيناً أن الكميات الموزّعة بلغت 1700 طن ذرة و 300 طن كسبة صويا و 35 طن شعير وقد بدأت اللجنة أعمالها في الكشف الحسي اعتباراً من يوم الخميس الماضي.