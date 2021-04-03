رياضيو اللاذقية يوقعون على أطول رسالة حب ووفاء لقائد الوطن

اللاذقية – خالد جطل

وقع رياضيو اللاذقية على أطول رسالة حب ووفاء في العالم إلى رجل السلام الأول السيد الرئيس بشار الأسد ضمن فعاليات حملة جمع تواقيع الوفاء والمحبة التي حطت بضيافة محافظة اللاذقية ظهر الخميس الماضي.

وكان فريق الحملة قد وصل إلى القرداحة قادماً من محافظة حلب عبر بيت ياشوط لجمع تواقيع الوفاء والمحبة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد حيث من المنتظر أن تنتهي الفعالية في اللاذقية اليوم السبت.

وفي تصريح” للبعث” أكد الرحالة إحسان جاد الله أن الهدف من الحملة توجيه رسالة للعالم أجمع عن محبة ووفاء الشعب السوري للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال جمع 3 ملايين توقيع على رسالة طولها 2000 متر من كل محافظات القطر، مبينا أنه يشارك بالفعالية 14 فتاة من مختلف الاختصاصات العلمية وبطلات الجمهورية بعدة ألعاب، وستكون نهاية الحملة في احتفالية رسمية تقام في دمشق.

وكان في استقبال المشاركين في الحملة وفد رسمي وشعبي تقدمته الرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب والرياضة وأمين شعبة الحزب في القرداحة ورئيس فرع الاتحاد الرياضي في اللاذقية وأعضاء قيادة الفرع.

وكان عدد من لاعبي ولاعبات الدراجات في اللاذقية والرقة قد انطلقوا من اللاذقية باتجاه القرداحة قاطعين 34 كم ليكونوا في استقبال وفد الفعالية.