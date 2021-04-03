كوبا: تقرير حقوق الإنسان الأمريكي مضلل ومسيس

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز رفض بلاده لتقرير حقوق الإنسان أحادي الجانب الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية واصفا إياه بأنه “مضلل ومسيس”.

واستنكر رودريغيز في تغريدة له على موقع تويتر الاتهامات الكاذبة وغير الأخلاقية للخارجية الأمريكية ضد كوبا مبينا أن الولايات المتحدة تلجأ إلى خطاب سيئ السمعة للتشهير ببلاده التي تعاني من حصار إجرامي يلحق أضرارا جسيمة بالشعب الكوبي.

وأشار رودريغيز إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة فعلا بالدفاع عن حقوق الإنسان في كوبا فيجب عليها إنهاء الحصار المفروض عليها.