وزارة التربية تنهي دوام رياض الأطفال وبعض صفوف التعليم الأساسي

دمشق – البعث

أصدرت وزارة التربية قراراً أنهت بموجبه دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي اعتباراً من الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021، على أن تعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معياراً للنجاح أو الرسوب.

ونصّ القرار الذي اطلعت عليه “البعث” على تعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021م، على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021.