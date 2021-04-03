وزارة التربية تنهي دوام رياض الأطفال وبعض صفوف التعليم الأساسي
دمشق – البعث
أصدرت وزارة التربية قراراً أنهت بموجبه دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي اعتباراً من الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021، على أن تعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معياراً للنجاح أو الرسوب.
ونصّ القرار الذي اطلعت عليه “البعث” على تعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021م، على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021.
ويستمر -بموجب القرار- دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدراسية، على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021م.
وبحسب القرار تبقى امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.
ونقلت وكالة “سانا” عن وزير التربية الدكتور دارم طباع، أن قرار إنهاء وتعليق الدوام جاء بعد التأكد من إمكانية تحقيق الكفايات والمهارات للتلاميذ والطلاب في مرحلة التعليم الأساسي حتى الصف الثامن في حين أن استمرار الدوام لبقية الطلاب جاء انطلاقاً من أهمية المرحلة الثانوية وصفوف الشهادات العامة.