3 آلاف دولار ثمن مزهرية اتحادية سلوية!

حلب- محمود جنيد

خطفت الحالة التي ظهر فيها رئيس نادي الاتحاد المهندس باسل حموي على “بنش” فريقه الأول لكرة السلة وهو يدير الدفة الفنية، أنظار الجميع حتى أنها سرقت الاضواء من الفريق الذي نهض من عثراته امام النواعير والطليعة، ورد الدين للوحدة وتغلب عليه بفارق مريح أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري.

المفارقة التي طغت هنا هي أن رئيس النادي الثمانيني تصدى لمهمة قيادة الفريق بحضور المدرب الصربي فينكو باكيتش المتعاقد معه لقاء ثلاثة آلاف دولار شهريا، جنبا إلى جنب مع الحموي وظهر حسب الوصف الذي درج، كالمزهرية التي ليس لها مكان في الديكور!.

وبالعودة للمباراة التي نهض فيها الاتحاد من كبواته، مستعيداً الثقة الذاتيه والجماهيرية، فقد أكد الحموي بصفته القائد الفني، بأن جوهر النجاح يكمن بقدرة الفريق على العودة بعد تعثره وتأخره في الشوط الاول الذي أخفق فيه بالتصويب والتهديف من خارج القوس تحديداً 13/0، ووقع في مصيدة الدفاع البرتقالي ( 1-2-2، 2-3) رغم امتلاكه للتكتيكات المضادة، قبل أن ينجح بفك الشيفرة الدفاعية في الربع الثالث ، ويتحول إلى الهجوم الموفق في الرابع.

رئيس النادي أشار ” للبعث” الى أن توليه مهمة قيادة الفريق بوجود مدربه الأجنبي، هو من باب تجاوز مرحلة مباراة حساسة ريثما يأخذ باكيتش على الجو ويمسك دكة الفريق.