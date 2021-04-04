“الأسرة” تحتفي باليوم العالمي لليتيم بلوحات فنيّة وهدايا

عروض فنية ولوحات هادفة ومُعبّرة، وفقرات ترفيهيّة وكلمات وجدانية احتفاء باليوم العالمي لليتيم، حضرها عشرات الأطفال الأيتام من منطقة القامشلي ليكرموا وتنظم من أجلهم عروض تزرع الفرح والبهجة، وقد قامت جمعية “الأسرة” الخيرية” في مدينة “القامشلي” بإنجاز الاحتفالية التي ساهم فيها متطوعو الجمعية ومجلس إدارتها وبعض الخيرين معهم بالشكل المخطط لها، وقال عن تفاصيلها “سهيل بيطار” عضو مجلس الإدارة: من واجبنا العمل في مختلف مجالات الخير، ولو ذاتياً، كما هذه الاحتفاليّة، إذ جمعنا الأطفال الأيتام وأمهاتهم، بعد تقديم العروض الفنية المنوّعة ولوحات من الفرح والبهجة، وأغان تراثية من فلكلور الجزيرة السورية، تم توزيع ملابس كاملة لـ101 طفلاً وطفلة من الأيتام، وقدمنا لباساً جاهزاً من قماش وخياطة لـ60 امرأة تعيل أطفالها الأيتام، حتّى التفاصيل الأخرى من تشعيل الشموع على قوالب الكاتو وإطفائها وتقطيع الكاتو، من المكرمين، وكلماتهم في الحفل كانت عذبة وتنم عن سعادة كبيرة في قلوبهم، هذا ما كنّا نسعى إليه.

عبد العظيم العبد الله