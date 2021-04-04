الجيش اليمني واللجان يقتربون من معسكر صحن الجن في مآرب

ارتكبت قوى العدوان السعودي 20 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة واستهدف سوق الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة كما شن غارة على البقع قبالة نجران.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف وغارتين على مديرية برط و12 غارة على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

في سياق متصل ذكر مصدر إعلامي يمني بأن مقاتلات التحالف السعودي تشن سلسلة غارات على مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان يبعدون عن منطقة صحن الجن التي تضم معسكراً لقوات الفار هادي بمسافة تقدر بـ 3 كيلو مترات، لاسيما بعد سيطرة قوات حكومة صنعاء عدد من المواقع في منطقة الدُّشُوش شمالي غرب محافظة مأرب.

وتكمن أهيمة منطقة صحن الجن باعتبارها المقر الرئيس لمعسكر وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات الرئيس هادي والتحالف السعودي، عند الأطراف الشمالية لمدينة مأرب شمال شرق اليمن.

والأسبوع الماضي، أكّد مصدر ميداني يمني تقدّم الجيش اليمني واللجان الشعبية في صراوح غرب مأرب، وأشار إلى سيطرتها على نقطة الشرطة في نخلاء في مديرية مَدْغِل الجِدْعان شمال غرب المحافظة.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، دعا في وقت سابق لبذل كل الجهود من أجل إيقاف الحرب في اليمن، وحكومة صنعاء اتهمت في المقابل الأمم المتحدة بالصمت عن الانتهاكات بحق المدنيين في مأرب.