السفارة اللبنانية بدمشق تتواصل مع الخارجية بخصوص جثامين الفتيات اللواتي عثر عليهن على شاطئ طرطوس

تواصلت السفارة اللبنانية في دمشق اليوم مع وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بخصوص جثامين الفتيات الثلاث اللواتي عثر عليهن على شاطئ طرطوس قبل يومين.

وذكرت مصادر خاصة لوكالة أن السفارة اللبنانية وبتوجيهات من وزارة الخارجية اللبنانية تجري اتصالاتها مع وزارة الخارجية لمتابعة حيثيات جثامين الفتيات الثلاث والتأكد من هويتهن وفيما إذا كن لبنانيات.

وأضافت المصادر أن هناك تعاوناً ويتم تقديم كافة التسهيلات من الجانب السوري للوصول إلى تحديد هوية الفتيات.

يذكر أنه تم العثور قبل يومين على جثامين ثلاث فتيات على شاطئ طرطوس توفين غرقاً في البحر ولم تعرف هويتهن.