الشورى الإيراني: رفع العقوبات مقابل عودة طهران لإلتزاماتها النووية

أكد رئيس مجلس الشورى الإيرانيّ محمد باقر قاليباف، أنّ إيران “ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النوويّ إذا ما رفعت أميركا العقوبات عنها” و أشار قاليباف في بداية جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد، إلى أنّ “الوعود الأميركيّة غير الفعّالة ليست الردّ المطلوب”.

كما جدّد قاليباف طلب بلاده أن “تُعوّض واشنطن لطهران ما تكبدته من خسائر بسبب العقوبات”، لافتاً إلى أنّ “على أميركا أن تعلم أن سياسة إيران لمواجهة العقوبات هي تعزيز القدرات المحليّة”.

في سياق آخر، أعرب قاليباف عن ارتياحه لتوقيع وثيقة التعاون بين إيران والصين، معتبراً أنها “وثيقة استراتيجيّة لجهة أنها تعبر عن واقع جديد وهو أن العالم لا يُختزل بالغرب فقط، وأن القرن القادم هو قرن آسيا”.

ودعا قاليباف إلى أن تتحوّل هذه الوثيقة إلى “مشاريع وبرامج وتعاون حقيقي في المجال الاقتصادي والسياسي، وجعلها أنموذجاً لبناء علاقات استراتيجيّة مع الدول الأخرى وخاصة دول الجوار”.

من جهته، أكد عباس عراقجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني ضرورة التزام الولايات المتحدة بكل تعهداتها ورفع كل العقوبات التي فرضتها على بلاده.

وقال عراقجي في تصريح اليوم “يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التي فرضت على إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تمت إعادة فرضها من جديد أو تغيرت التسمية لذلك يتوجب عليها إلغاء العقوبات التي تعتبر أساساً للعودة إلى التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي”.

وأشار عراقجي إلى عدم وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا في فيينا وقال “إن محادثاتنا مع مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها والإجراء الذي يتعين على إيران اتخاذه وكذالك ما يتعين على الأمريكيين القيام به أولاً”.

وكانت إيران رفضت أمس المقترح الذى قدمته واشنطن برفع العقوبات عنها تدريجياً وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات عنها.

يذكر أنّ كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقتشي كان أكد أن “النقاشات في اجتماع مجموعة 4+1 وإيران كانت صريحة ومفيدة”. وأكّد عراقتشي خلال اجتماع اللجنة النووية المشتركة بين أطراف الاتفاق النووي اليوم الجمعة، “ضرورة رفع العقوبات الأميركيّة، واعتبرها الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي”.

مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أشار الجمعة، إلى أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالميّة “ستسعى إلى وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها، والالتزامات النوويّة التي يجب على طهران الوفاء بها”، مضيفاً أنّ جميع الأطراف “تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين”.

من ناحيته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس، أن هناك “اتفاقاً على مباحثات غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”، متوقعاً “عدم إجراء ذلك مع إيران في هذه المرحلة، لكننا منفتحون على ذلك”.