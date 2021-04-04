تعميم بتوقيف العمل أو تخفيض دوام العاملين بالجهات العامة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمي

أصدر المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تعميماً على الوزارات والجهات العامة بتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين فيها حتى تاريخ 15 نيسان الجاري بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويتضمن التعميم الذي جاء في إطار متابعة جهود الحكومة الحثيثة لضمان استثمار الموارد المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد من آثار العقوبات الاقتصادية وتداعيات فيروس كورونا إيقاف الدوام في الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتضمن التعميم تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة.