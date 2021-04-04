سن الرشد..!

حسن حميد

يدهش الدهشة كلها، من يتابع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات القرن العشرين وما تلاه من سنوات الألفية الثالثة، لأنه سيجد تحولات الخط البياني التغولي/الدموي لهذه الدولة وهو يصعد إلى ذراه، وما من مواجه له سوى بعض الأصوات التي وصلت في رتبة نبلها إلى رتبة الشهداء الذين يضحون بأرواحهم من أجل المعاني السامية.

لا تقلبات السياسة الأمريكية ما بين حزب جمهوري وآخر ديموقراطي توحي بأن هذه الدولة تروم نفع العالم وتسعى إلى خيره وهدوئه واجتماع ناسه حول القيم الإنسانية التي داستها الدموية الباطشة، ولا الكتب ولا القوانين ولا التشريعات الدولية المنادية بحقوق الشعوب، وسيادة الدول فوق أراضيها توحي أيضاً بأنها ذات اعتبار وقيمة وأخلاقيات تؤمن بها السياسات الأمريكية.

كل ما حدث في محيط الولايات المتحدة الأمريكية وما يحدث من تهديدات وإخافة للدول وللشعوب القريبة منها والبعيدة أيضاً حدث بإرادة أمريكية نفذها الحزبان الحاكمان، الجمهوري والديموقراطي، وهما في تسابق من يكون أكثر وحشية ودموية، ولعل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في اليابان ودول أمريكا اللاتينية والكوريتين شاهد على الظلموت الأمريكي الذي تتسع رقعته القبيحة مع مر الأزمنة وتتاليها، وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هنا، وما أسمته بالشرق الأوسط، من احتلال للعراق، وقتل، ونهب، وإخافة، وتصفية دموية، وزرع للإرهاب، ومحاولات فرض ثقافة الإرهاب والإذلال معاً على أهل المنطقة.. هو الشاهد الحي والماثل أمام أعين الجميع، ها هي الولايات المتحدة اليوم، وبعد انتخابات عجيبة غريبة في نتائجها واتهامات أطرافها المتبادلة، ما زالت تفرض القرارات الظالمة والجائرة على سورية، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وإيران، وأفغانستان، واليمن، وفي هذه البلدان شعوب تعد بالملايين، أي إنهم بشر ولهم حقوق، ولهذه البلدان حقوق في السيادة، ولكن الولايات المتحدة تنتهك كل سام ونبيل، وتدعي التحضر والمدنية والمناداة بالسلم الأهلي والعالمي، وأنها حامية الشعوب وحافظة حقوقهم وهي تحاصرهم في لقمة العيش، وفي أمنهم، وتهدد مستقبلهم في مدارسهم التي دمرتها، وفي حياتهم الصحية حين منعت الأدوية والأجهزة الطبية من الوصول إليهم. والأكثر عجباً وغرابة أن السياسات الأمريكية لا تخجل من فرض المزيد من الضغوط التي تكاد تطبق على الأنفاس، وفي جغرافيات متعددة من العالم، ولا تخجل من تهديد دول عالمية في قدراتها وحضورها مثل روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، لا بل إنها تهدد سياسات دول الاتحاد الأوروبي وتتهمها مجتمعة بأنها بلدان المتاهات والتعلق بالماضي وعدم القدرة على مجاراتها في التقدم والتطور.

الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتهاء كل دورة انتخابية لرئاستها تجدد ثقافة الاستبداد، والإخافة، وإرهاب الدول والشعوب، وتوصف البلدان، كل بلدان العالم، بما تراه هي، فتقول عن الكيان الصهيوني إنه بلد السلام، وناشر المحبة، وهو كيان دموي باطش على شاكلتها، وتقول عن روسيا والصين إنهما بلدان لا يعملان لصالح البشرية، وهما البلدان المناديان بتطبيق القانون الدولي، والشرائع التي أقرتها المنظمات والهيئات الحقوقية منذ إنشائها.

الولايات المتحدة الأمريكية، وكما تبدو، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هي البلد الذي يهدد السلم العالمي من خلال فرض سياساتها المنادية بالضغط والحصار والإقصاء والتحييد وإلحاق الشعوب والأمم بها ترهيباً أو ترغيباً، وهي لا تعي أن زمن الاستعمار ولّى واندثر، وما عاد شيء يغطي دموية مالك القوة والمفتون بها، ولا يبرر وحشية البربرية التي يمارسها بكل الهمجية والغطرسة لأن البلدان والشعوب بلغت سن الرشد حقيقةً، وعلى هذه الولايات أن تعي وتدرك الآثار الرهيبة التي تتركها سياساتها العدوانية العنصرية في آن.

Hasanhamid55@yahoo.com