سورية تسلم لبنان جثامين الفتيات اللواتي توفين غرقاً وعثر عليهن على شاطئ طرطوس

سلمت سورية جثامين الفتيات الثلاث اللواتي عثر عليهن على شاطئ طرطوس قبل يومين إلى الجانب اللبناني وذلك بعد تواصل السفارة اللبنانية بدمشق مع وزارة الخارجية وتعرف والد الفتيات على الجثامين.

وأكد العميد وفيق أبو دلا معاون قائد الشرطة في محافظة طرطوس في تصريح للصحفيين اليوم أنه تم تسهيل كافة الإجراءات لحضور والد الضحايا عن طريق مركز العريضة الحدودي إلى مشفى الباسل بطرطوس للتعرف على الجثامين وتقرر من خلال القضاء تسليم الجثامين إلى الوالد وتمت مرافقته إلى معبر العريضة واستلامها من قبل الجانب اللبناني.

وأوضح معاون قائد شرطة طرطوس أنه فور العثور على الجثث الثلاث على شاطئ البحر بمنطقة الحميدية جنوب مدينة طرطوس قبل يومين تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل القضاء والطب الشرعي حيث تبين من خلال الفحص أن الفتيات توفين غرقاً وتم وضع الجثامين في براد مشفى الباسل ريثما يتم التعرف عليهن لافتاً إلى ورود معلومات فيما بعد تفيد بأن هذه الجثث عائدة لفتيات لبنانيات.

وكانت السفارة اللبنانية في دمشق تواصلت اليوم مع وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بخصوص جثامين الفتيات الثلاث اللواتي عثر عليهن على شاطئ طرطوس قبل يومين.

وذكرت مصادر خاصة أن السفارة اللبنانية وبتوجيهات من وزارة الخارجية اللبنانية تجري اتصالاتها مع وزارة الخارجية لمتابعة حيثيات جثامين الفتيات الثلاث والتأكد من هويتهن وفيما إذا كن لبنانيات. وأضافت المصادر أن هناك تعاوناً ويتم تقديم كافة التسهيلات من الجانب السوري للوصول إلى تحديد هوية الفتيات.

يذكر أنه تم العثور قبل يومين على جثامين ثلاث فتيات على شاطئ طرطوس توفين غرقاً في البحر ولم تعرف هويتهن.