فيلم أنت جريح… حكاية البطولة والإنسانية والحب

دير الزور-خالد جمعة

عالج فيلم “أنت جريح” الحالات الإنسانية التي تزامنت مع الحرب الطويلة التي خاضها الجيش العربي السوري من خلال مجموعة العناصر وهم يبثون روح الإنسانية. وعكست المعالجة الدرامية للنص حقيقة الجيش وبينت للشعب أن البطل عنوان وتاريخ يتجسد في الجندي السوري فكما هو في الجبهات هو أيضاً في الحياة يمر بتلك القصص الإنسانية كالحب والأزمات الاجتماعية ولكنه بفعل ما يتجاوزها.

وأكد الحضور أن ما دفعهم للقدوم ومشاهدة أفلام تظاهرة أيام السينما هي هوية وعراقة الفن السوري بشكل عام والأصداء الطيبة التي رافقت العروض الأولى للأفلام بشكل خاص.

فيلم “أنت جريح” –تأليف قمر الزمان علوش وإخراج ناجي طعمة- كان ختام أيام السينما السورية في صالة عرض المركز الثقافي العربي بدير الزور.

وخلال هذه الفترة عرضت الصالة بواقع حفلتين وعلى مدى ستة أيام أفلام سورية هدفها تقريب الصورة الحقيقية للشعب السوري لبطولات الجيش العربي السوري في شكلها ومضمونها، وكانت مديرية الثقافة بدير الزور قد عرضت أفلام آخرى “لآخر العمر” و”يحدث في غيابك” وجميعها من إنتاج مديرية الإنتاج التلفزيوني في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلا يحدث في غيابك من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.