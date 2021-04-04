معاون الوزير لـ “البعث”: دوام المدرسين ليس يومياً شرط عدم التأخر بالنتائج

دمشق ــ علي حسون

بعد صدور قرار وزارة التربية المتعلق بتعليق الدوام المدرسي كثرت الاجتهادات، خاصة من قبل بعض مديري المدارس، حول دوام المدرسين كون القرار لم يتطرق لهذا الموضوع ليفتح باب التكهنات والسؤال: هل المدرسون ملزمون بالدوام اليومي خلال هذا التوقف؟

“البعث” تواصلت مع معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد الذي كشف عن عدم إلزامية دوام المدرسين اليومي، ولكن على الكادر التدريسي والإداري متابعة عمليات حساب نتائج الفصل الأول مع أعمال الفصل الثاني “مذاكرات وشفهي” كي يكون معياراً للنجاح بالنسبة للصفوف من الأول لغاية الرابع .

وأوضح أن الوزارة تركت تقدير الموضوع لمديري المدارس بحيث لا يحصل أي تقصير أو تأخير في تجهيز النتائج والعملية الامتحانية .

ولم يكن دوام المعلمين وحده الذي ترك تساؤلاً، بل هنالك ثمة أسئلة حول ما هو المطلوب من تلاميذ صفي الخامس والسادس، لاسيما وجود مدارس لم تكن تسير وفق الخطة الدرسية المعتمدة من الوزارة ما وضع التلاميذ في حيرة من أمرهم حيال المقرر المطلوب في الامتحان علماً أن قرار التعليق جاء بعد الانتهاء من مذاكرات الفصل الثاني في بعض المدارس. وقد اعتبر معاون الوزير أن الحالة المطروحة حالة استثنائية وليست عامة ولاسيما أن الخطة الدرسية منفذة وفق الخطة الوزارية في أغلب المدارس.

ويؤكد الحماد أن الموضوع متروك لإدارة المدارس والمدرسين بما يرونه مناسباً بما يحقق مصلحة التلاميذ التعليمية وخاصة أن قرار الوزارة أتى بعد التأكد من إمكانية تحقيق الكفايات والمهارات لأبنائنا التلاميذ والطلاب، وأهمية المرحلة الثانوية، وصفوف الشهادات العامة.