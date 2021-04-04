140 طفلًا فلسطينياً يواجهون أوضاعًا قاسية في سجون الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً جنوب غرب جنين بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً على أحد الحواجز قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

كما أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن عامر شقيرات، على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة. وقال شقيرات، إنه أقدم على هدم منزله بعد أن تلقى إخطارا من الاحتلال، بأنه سيهدم منزله، ويجبره على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك، ما اضطره لهدمه ذاتيا.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية وقطعوا مئة شجرة زيتون. وأفاد عضو بلدية قصرة عماد حسن لوكالة وفا بأن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال اراضي زراعية تبلغ مساحتها سبعة دونمات وقطعوا نحو مئة شجرة زيتون.

في الأثناء جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة المحاصر بنيران أسلحتها الرشاشة.

وذكرت وكالة معاً أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال القطاع.

سياسياً أكدت خارجية السلطة الفلسطينية أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته تحد سافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة وفا أن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها للقضاء بشكل نهائي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس.

وطالبت خارجية السلطة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

في سياق متصل، قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو (140) طفلًا تقل أعمارهم عن (18) عامًا، بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الإداري وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه، اليوم الأحد، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يُصادف يوم غد الموافق الخامس من نيسان من كل عام، أن الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، مجدو، والدامون).

ومنذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021، اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (230) طفلًا، غالبيتهم من القدس، وتُشكل عمليات اعتقال الأطفال في القدس، من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنهجة والمتكررة للأطفال، والتي غالبًا ما يتم الإفراج عنهم إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى “الحبس المنزلي”، وحاول الاحتلال على مدار السنوات القليلة الماضية، بتحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى “سجن”، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس.

وعلى مدار السنوات الماضية، وتحديدًا مع بداية الهبة الشعبية عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال من جرائمها بحقّ الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصلت عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى (2000) حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار 2021، أكثر من 7500 طفل تعرضوا للاعتقال، وجزء من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2015 وبعدها، وصدرت بحقّهم أحكامًا عالية وصلت لسنوات أو بالسّجن المؤبد؛ تجاوزا مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال، نذكر منهم الأسرى: أحمد مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي.