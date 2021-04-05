اتفاقية لتعزيز التعاون مع العراق في الرياضات الخاصة

وقّع اتحاد الرياضات الخاصة مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم وتعاون لتطوير لعبة كرة الطائرة بوضعية الجلوس، ووقع المذكرة من جانبنا رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز وعن الجانب العراقي عبد الحسين الكاطع جبر رئيس الاتحاد العراقي للعبة، بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس اللجنة البارالمبية عبد الناصر كركو الجاسم.

رئيسُ اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز أكد لـ”البعث” أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية الطيبة، وتتضمن الاستفادة من الخبرات من أجل الارتقاء برياضة ذوي الإرادة والعزيمة، ولتكون منافسة لمثيلاتها في دول المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي، كما تتضمن الاستفادة من الخبرات الرياضية بين الجانبين (الفنية والإدارية والتنظيمية)، وفي حال إقامة دورات دولية يقوم الجانب المستضيف بدعوة واستضافة مدرّبين وحكام من الجانب الآخر.

وأضاف الوز: المذكرة من شأنها أن تطوّر المستوى الفني للاعبي منتخبنا الوطني والمدربين والإداريين وتصبّ بمصلحة اللعبة على كافة الأصعدة، خاصة وأن الجانب العراقي يتفوق علينا في هذا المجال كثيراً، وكنّا بصدد إقامة بطولة محلية على مستوى جيد، إلا أن رئيس الاتحاد العراقي أبدى رأيه بتأجيلها ليرسل مدربين ودارسين على مستوى عالٍ ليحضروا الدورة.

من جهته رئيس الاتحاد العراقي أبدى سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تسري لمدة عام كامل مع إمكانية تمديدها سنة أخرى، مشيراً إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تطوير مجالات التعاون الرياضية بين البلدين في لعبة كرة الطائرة بوضعية الجلوس، موضحاً أنه سيتمّ تبادل الخبرات بين الجانبين، ووضع الإستراتيجيات الرياضية، وإقامة الدورات التدريبية المتبادلة، وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والقدرات الرياضية بين الرياضيين في البلدين، وتبادل الزيارات والمعسكرات المشتركة بين الجانبين، وفي حال إقامة بطولات إقليمية أو عربية أو دولية يقوم الجانب المستضيف باستضافة الجانب الآخر من حيث الإقامة وغيرها من الجوانب الأخرى، ويمكن تعديل بعض بنود الاتفاقية أو إضافة بنود جديدة حسب الحاجة.

عماد درويش