تحديد أجرة سيارات نقل الركاب في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

عدّل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية أجور نقل الركاب بالسيارات العاملة على البنزين ضمن المحافظة. وحدد قرار المكتب أجرة الكيلومتر الواحد ب 300 ليرة والساعة الزمنية ب 3 آلاف ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى 200 ليرة وكل قفزة بخمس ليرات.

وتضمن القرار أن تكون مسافة القفزة المتتالية 16 متراً ومدة القفزة الزمنية 6 ثوان والقفزة الزمنية المتتالية 6 ثوان. وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف أن القرار جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين و أخذ بالحسبان ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن المكتب سيتابع مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتعديل العدادات الخاصة بسيارات الأجرة العاملة على البنزين وفق الطاقة القصوى للعمل مع وضع لصاقة تحدد أجرة المسافة المقطوعة لحين تعديل العداد لضمان حفظ حقوق صاحب السيارة ومستخدم السيارة.

وأوضح يوسف أن القرار يفرض على جميع السائقين وضع العداد بمكان ظاهر من السيارة وتشغيله فور صعود الراكب مؤكداً أن مخالفي القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بالقرارات النافذة وتعديلاتها الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.