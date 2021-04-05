جهود إنعاشية لإدارة نادي الحرية على المستوى الفني والاستثماري

حلب- محمود جنيد

كشف رئيس نادي الحرية نور الدين تفنكجي لـ”البعث” أن الإدارة ستصرف دفعة من مستحقات كوادر القواعد واللاعبين والأجهزة الفنية للألعاب قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من دفعة بدل استثمار قيمتها 30 مليون ليرة ستدخل خزينة النادي قريباً جداً.

وأكد تفنكجي في محور حديثه الفني أن فريق كرة القدم الأول واجهة النادي يعيش حالة استقرار، والجميع مصمّمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش كترياق لأمل البقاء في الممتاز الذي مازال مشروعاً، ومن الناحية الاستثمارية كشف رئيس نادي الحرية عن دراسة جديدة ستقوم بها الإدارة لتثمير موقع العبابيد في النادي، بعد عزوف المستثمر عن استلام الموقع رغم تخفيض قيمة الاستثمار مليون ليرة ليصبح 13.5 مليون ليرة سنوياً، بسبب اقتطاع ما نسبته 9.6 من مساحة الاستثمار لمصلحة شعبة الأورام.

وأشار تفنكجي إلى نشاط الإدارة في الجانب الاجتماعي، حيث ستقوم بتجهيز مكان لائق لرواد النادي صيفاً من قدامى وأعضاء وكوادر وذلك في حديقة الياسمين.