رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية المنتج السوري مطلوب في الأسواق العربية والعالمية

حلب – معن الغادري:

أبدى عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية إعجابه بما تشهده سورية عموماً وحلب خاصة من نهضة حقيقية بالرغم من الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت على سورية ، وأشار خلال زيارته معرض حلب الدولي المقام حالياً في حلب بدعوة من غرفة تجارة حلب إلى أن ما شاهده في المعرض من المنتجات الوطنية السورية يؤكد أن سورية تشهد نهضة صناعية حقيقية ، ما يسمح بإمكانية التعاون بين البلدين الشقيقين وفتح أسواق كبيرة في المنطقة ، الأمر الذي يحتاح إلى تعاون الغرف التجارية العربية .

وأوضح الزهيري أنه بصدد تكثيف اللقاءات مع التجار والصناعيين السوريين بغية تهيئة أفضل الظروف لتوثيق التعاون لجهة تسويق المنتج السوري وابرام العقود والاتفاقيات لتصريف منتجات المصانع والشركات السورية .

وكشف رئيس غرف التجارة العراقية عن وجود جهود حثيثة وجادة لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة بما يتعلق بفتح الحدود وتسهيل مرور الترانزيت بين سورية والعراق لإيصال البضائع السورية إلى دول الخليج و إلى إيران وإلى دول أخرى، وهذا مهم جداً وضروري لتصريف البضائع السورية من خلال إقامة المعارض الترويجية.

وأكد الزهيري أن المنتج السوري مطلوب في الأسواق العربية والصناعة السورية رائدة وتضاهي جودتها المعايير العالمية وتحتاج حالياً إلى أموال ضخمة و إلى سياسة تسويقية وترويجية وإلى تعاون حقيقي فيما بين كافة الدول لتسهيل ايصال المنتجات إلى مقاصدها بأقصى سرعة.

من جانبه بين عامر حموي نائب رئيس غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة حلب أن وجود وفود تجارية من رجال الأعمال العراقيين فرصة مناسبة لتبادل الرؤى والأفكار لتعميق الشراكة والعلاقة بين البلدين وبما يحقق مصلحة الشهبين الشفيقين ، مؤكداً أن سورية تشهد حالياً نهوضاً حقيقياً في كافة المجالات وعلى وجه التحديد في القطاع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري.