رفع جعالة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى 500 ليرة

دمشق – حياة عيسى

عندما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على رفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتصبح 500 ليرة بدلاً من 125 ليرة، كان الهدف منصباً على مرمى العمل لتعزيز مقومات رعاية الفئات المستفيدة من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمنها، لاسيما خدمات الرعاية والتأهيل ضمن مؤسسات الرعاية ذات الإقامة الداخلية “معاهد الأحداث – دور تأهيل المتسولين والمتشردين – معاهد الإعاقة الداخلية الخاصة بمجهولي النسب – دور رعاية مجهولي النسب”.

ويأتي هذا القرار حسب تصريح مدير الخدمات هنادي خيمي في وزارة الشؤون الاجتماعية لتلبية متطلبات الخدمة والرعاية ضمن المؤسسات من خلال دعم الموارد والاعتمادات المالية المخصصة لبند الإطعام فيها، بحيث تتعزز القدرة على تلبية التنوع الضروري في الحصة الغذائية اليومية للنزلاء المقيمين ضمن هذه المؤسسات وفق المعايير الصحية والتغذوية المعتمدة.

وتضيف خيمي في تصريح خاص لـ”البعث” أن إجمالي عدد النزلاء في هذه المؤسسات يبلغ حوالي 812 نزيلاً وتقدم الخدمات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية المتخصصة، والتي تساهم مع الوزارة في تقديم خدمات الرعاية، بما في ذلك رفد الاحتياجات الغذائية ضمن هذه المؤسسات، والقرار الخاص برفع قيمة الجعالة سيكون عاملاً مساعداً في النهوض بالخدمات وتحسينها، وكذلك الأمر تركيز مساهمات الجمعيات ضمن هذه المؤسسات على جوانب التأهيل الاجتماعي بشكل أساسي، كون الموارد الإضافية المتاحة ستمكن من تأمين المتطلبات الغذائية من الاعتمادات الإضافية المخصصة للوزارة بعد رفع قيمة الجعالة، وهو ما سيسهم في تطوير مقومات خدمات الرعاية التي توفرها الدولة ضمن هذه المؤسسات وبالتكامل مع مساهمات الجمعيات الأهلية الشريكة.