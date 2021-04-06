اكتمال أضلاع المربع الذهبي لكأس الجمهورية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم، بعد انتهاء مباريات ربع النهائي التي أقيمت عصر أمس، حيث بلغ حطين المربع الذهبي بفوزه على الجيش بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حماة البلدي.

سجّل لحطين محمد قلفاط ويوسف قلفا ومحمد وائل الرفاعي، فيما سجّل مؤمن ناجي هدف الجيش الوحيد.

وحسم الكرامة تأهله بتغلبه على جاره الوثبة في ديربي مدينة حمص بركلات الترجيح (4- 3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تقدّم الكرامة أولاً عبر شادي الحموي وعادل سعد أحمد للوثبة.

وعلى ملعب الباسل في اللاذقية، استطاع الاتحاد إقصاء حامل اللقب الوحدة بفوزه عليه بضربات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وكان جبلة قد خطف أول أمس بطاقة التأهل بتجاوزه الشرطة بهدف نظيف سجّله حمزة الكردي.

وفي ضوء هذه النتائج سيلاقي حطين فريق الاتحاد في نصف النهائي الأول، على أن يواجه الكرامة فريق جبلة في نصف النهائي الثاني في موعد سيحدّده اتحاد الكرة لاحقاً.

“البعث”