بحضور بلال.. تكريم 140 متفوقاً من أبناء معلمي جامعة دمشق

دمشق- فداء شاهين:

كرم المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالتعاون مع جامعة دمشق 140 طالباً وطالبة من أبناء أعضاء نقابة المعلمين المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على مدرج جامعة دمشق.

وأكد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي والبحث العلمي المركزي الدكتور محسن بلال أن تكريم المتفوقين من الشهادتين الإعدادية والثانوية يشكل حجر الزاوية في تطور المجتمع، فهم ثروة وطنية، والجنود الذين يحاربون الجهل والتخلف، وأضاف: إن سورية منتصرة بالعلم والمعرفة، وخاصة أن الجامعات والمدارس تخرج المتفوقين الذين يساهمون في مرحلة الإعمار، لاسيما بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب.

وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للتميز والتفوق وتشجع الطلبة على الدراسة ومتابعة تحصيلهم العلمي والحصول على أعلى الشهادات.

ودعا رئيس فرع نقابة المعلمين في جامعة دمشق الدكتور يوسف المرزوقي الطلبة للحفاظ على المستوى الرفيع من التفوق المتقدم في مجال التحصيل العلمي، ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن جاء هذا الإنجاز، حيث حرصت القيادة السياسية والتربوية على توفير البيئة التعليمية للتعلم والتعليم ومن باب اهتمامها بالطلبة وتشجيعهم على التفوق أصبح التكريم تقليداً تعتز به نقابة المعلمين تشجعياً للمزيد من التألق.