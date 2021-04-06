لقاءات مباشرة مع أهالي الأحياء للنهوض بالواقع الخدمي

حلب- معن الغادري

ينظّم مجلس مدينة حلب بالتعاون والتنسيق مع الشُعب الحزبية لقاءات جماهيرية وجلسات حوارية مع الأهالي في مناطق وأحياء المدينة، للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي على السواء.

وتأتي هذه اللقاءات المتجدّدة في إطار خطط المحافظة لإجراء مسح شامل للأحياء، والبحث في مجمل الأمور الخدمية، بحضور المخاتير ولجان الأحياء والمديرين الخدميين المعنيين.

وبيّن الدكتور المهندس معد المدلجي أن هذه اللقاءات المباشرة مع المواطنين تشكّل حالة تفاعلية مطلوبة مع المواطنين خلال هذه المرحلة وتعطي دافعاً إضافياً للعمل، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه التشاركية والشفافية في الطروحات والنقاشات، إضافة إلى إمكانية البحث عن حلول، سواء أكانت إسعافية أم دائمة لبعض المشكلات الخدمية العالقة، والأهم من كل ذلك هو إشراك الأهالي في عملية البناء والنهوض واطلاعهم على الواقع وحجم الإمكانات المتاحة وما يعترض العمل من صعوبات ومعوقات نتيجة الظروف الراهنة.

وأوضح المدلجي أن اللقاءات ستستمر وستشمل كافة الأحياء والمناطق ضمن الحيّز الجغرافي للمديريات الخدمية كافة، للخروج بصيغة عمل واضحة وخطط آنية ومستقبلية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي، وبطبيعة الحال هناك محدّدات وأولويات للعمل سنعمل على التنسيق المباشر مع كافة الجهات لإنجاز المشاريع والتي تسهم في دفع عجلة التنمية في حلب.

وكان مجلس المدينة قد افتتح لقاءاته الجماهيرية بلقاء المواطنين في الأحياء التابعة لمديريتي النيرب وهنانو الخدميتين، وتركزت مطالب المواطنين حول ضرورة إجراء الصيانة الزفتية اللازمة لبعض الشوارع، وتأهيل الحدائق المتضررة، وإنارة الشوارع بالطاقة البديلة، ومكافحة الكلاب الشاردة، وترحيل الأنقاض الناتجة عن هدم الأبنية بموجب تقارير لجان السلامة العامة، والإسراع بنقل السيارات المدمّرة والمحروقة من بقعة الملاعب في مدينة هنانو.

ووجّه رئيس مجلس المدينة بمعالجة كافة الشكاوى وتلبية مطالب المواطنين بالسرعة الممكنة، مشدداً على ضرورة أن تقوم المديريات الخدمية ولجان الأحياء بالتواصل المستمر مع الأهالي والاستجابة السريعة لمطالبهم.