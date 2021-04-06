ليفربول يرحل إلى مدريد للثأر.. وبايرن يسعى لتأكيد تفوقه

تفتتح اليوم مباريات الدور ربع النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، وتعتبر مواجهة ريال مدريد الاسباني، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة مع ليفربول الانكليزي ثاني أكثر المتوّجين باللقب، أبرز مواجهات هذا الدور، إذ يستقبل الريال منافسه وهو في أفضل فتراته هذا الموسم، حيث يواصل انتصاراته المحلية التي تقرّبه من صدارة الدوري الاسباني، وآخرها الفوز بسهولة على ايبار بهدفين نظيفين، أما ليفربول، ورغم ما يعانيه من تراجع كبير، فلايزال صامداً على الصعيد الأوروبي، فهو تفوق على لايبزيغ الألماني في ثمن النهائي، كما فاز على أرسنال في الدوري الانكليزي، واقترب من المربع الذهبي.

سيحاول زيدان الخروج بالفوز قبل موعد الإياب، وخصوصاً أنه تنتظره مباراة الموسم في الدوري الاسباني مع غريمه التقليدي برشلونة، ويرجح أن يتوّج الفائز بها بدرع الدوري، وليحقق الفوز ينوي زيدان بدء المباراة بخطة لعب (3/4/2/1)، وهي خطة لعب ريال مدريد نفسها في مواجهة ايبار السبت الماضي، وسيدفع بميندي كظهير أيسر، وميليتاو كظهير أيمن، بينما يضع ناتشو في مركز قلب الدفاع، وأمامهم مارسيلو ولوكاس فاسكيز في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وعليه ستكون مسؤولية ميليتاو وفاسكيز إيقاف ثنائي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

يعاني ريال مدريد من غياب القائد سيرجيو راموس للإصابة، ولم يتأكد تعافي الثنائي فيدريكو فالفيردي، وايدين هازارد المصابين، بينما يغيب عن ليفربول من قلب دفاعه فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة، وكذلك جوردان هندرسون، والثنائي جو غوميز، وجويل ماتيب.

وفي المباراة الثانية لهذا المساء، يستضيف فريق مانشستر سيتي الانكليزي نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويعتبر السيتزنز أحد أقوى المرشّحين للتتويج بلقب المسابقة هذا الموسم بسبب أدائه الثابت والملفت محلياً وقارياً، على عكس منافسه المتعثر في البوندسليغا الذي تلقى ضربة موجعة في سعيه لحجز بطاقته للمسابقة في الموسم المقبل بسخارته أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدف لهدفين.

ويسعى غوارديولا لفك عقده هذا الدور، حيث لم يتجاوزه الفريق السماوي سوى مرة واحدة موسم 2016، وتحت امرة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني حين بلغ نصف النهائي وتعرّض للإقصاء على يد ريال مدريد، وسيكون النرويجي ايرلينغ هالاند التهديد الرئيسي لطموحات مانشستر سيتي.

أما غداً فسيكون ملعب الدراغاو مسرحاً لأكثر المباريات تكافؤاً بهذا الدور بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الانكليزي، وتصب الترشيحات لصالح أصحاب الأرض الذين تمكنوا من الإطاحة بيوفنتوس الايطالي في موقعة ملحمية، وسيحاولون تحقيق الفوز ليسهلوا عليهم عملية حسم الأمور في لقاء الإياب، وإحداث عنصر المفاجأة بإقصاء الخصم من البطولة.

على الجانب الآخر، وصل الزرق بعدما أخرجوا أتلتيكو مدريد الاسباني من دور الستة عشر، ولم يكن أحد يرشّح البلوز لهذا الدور من المسابقة، وسيدخلون المباراة بتركيز عال وبكل قوة لوضع قدم بدور نصف النهائي.

أما آخر مباريات هذا الدور فهي تكرار لنهائي العام الماضي بين بطل النسخة السابقة بايرن ميونخ الألماني ووصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث انتهت المباراة بفوز البايرن بهدف دون رد، وتتويجه للمرة السادسة في تاريخه، ويغيب عن البافاري دوغلاس كوستا، وتوليسو، وليفاندوفسكي للإصابة، أما عن الجانب الفرنسي فسيفتقد جيرمان لخدمات فلورينزي، وفيراتي لإصابتهما بفيروس كورونا، وسيغيب باريديس للإيقاف.

مباريات اليوم: ريال مدريد- ليفربول، مانشستر سيتي- بوروسيا دورتموند 10 مساء.

مباريات الغد: بايرن ميونخ- باريس سان جيرمان، بورتو- تشيلسي 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– أقيمت حتى الآن 112 مباراة في مرحلتي المجموعات وثمن النهائي، شهدت تسجيل 337 هدفاً، ويعتبر بايرن ميونخ أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف بـ 24 هدفاً.

– ثلاثة أندية فقط حافظت على سجلها خالياً من الهزائم حتى الآن هي: بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وتشيلسي، ويعتبر مانشستر سيتي أقوى الأندية دفاعياً باستقبال شباكه هدفاً وحيداً حتى الآن.

– تشيلسي نجح في المحافظة على نظافة شباكه في 6 من آخر 8 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا.

– التقى ريال مدريد وليفربول من قبل في ست مناسبات، فاز ليفربول في اللقاءات الثلاثة الأولى، بينما تفوق ريال مدريد في البقية.