محافظة طرطوس تكرم عدد من جرحى الجيش العربي السوري

طرطوس- لؤي تفاحة:

كرمت محافظة طرطوس اليوم الثلاثاء أكثر من ثلاثمئة جريح منهم مئة جريح تم تكريهم في مبنى المحافظة، فيما تم تكريم الباقي في منازلهم من قبل دائرة الجرحى في الامانة العامة للمحافظة.

وخلال حفل التكريم تحدث المحامي صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس حول رمزية مبيناً أن الرعاية جرحى الجيش العربي السوري في مقدمة اهتمام المحافظة ومؤسساتها الذين ما بخلوا يوماً بكل قطرة دم من دمائهم الزكية لكي يبقى ياسمين سورية مزهرا.

ولفت أبو سعدى في حديثه أمام الجرحى وعائلاتهم إلى أن سورية انتصرت بفضل التضحيات الجسام وما قدمه شهداء الوطن وكذلك جرحى الجيش العربي السوري في تصديهم لأشرس حرب كانت تستهدف وطننا الغالي سورية.

بدوره ألقى الجريح حسين قليح كلمة شكر فيها المكرمات المستمرة من سيد الوطن الرئيس بشار الأسد لأبنائه الجرحى التي كان لها الأثر في تخفيف من جراحهم ومعاناتهم وتؤمن حياة كريمة ولائقة لكل جريح وعائلته.

تضمن حفل التكريم عرضا لفيلم وثائقي بعنوان “جذورنا لاتموت ” تضمن مقتطفات من أحاديث وخطب القائد المؤسس حافظ الأسد والسيد الرئيس بشار الاسد تحاكي عظمة الشهداء وما قدموه من عطاءات من أجل الوطن وكرامته كما تضمن الفيلم لقطات مؤثرة من وحي المناسبة .

حضر حفل التكريم كل من الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين أمين فرع الحزب في طرطوس وعدد من المسؤولين في المحافظة وعائلات المكرمين.