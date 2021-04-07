الإعلان عن تأسيس مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر

أعلن اليوم عن تأسيس مصرف “بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر” بهدف تقديم قروض تشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل لتنفيذ مشاريعهم التي يطمحون بإنشائها وتطوير ورشاتهم وأعمالهم.

وسيمنح المصرف الجديد عند مباشرة أعماله “خلال فترة قريبة” قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـ 15 مليون ليرة سورية بكفالة أو دون كفالة مع إعفاءات من جميع الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف وهو ما يقلل من تكلفة القرض وذلك عملاً بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 2021.

وسيقدم المصرف إلى جانب القروض الصغيرة خدمات مالية متعددة تساعد المقترضين على تطوير أعمالهم ومشاريعهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك استناداً إلى البيئة المرنة والمشجعة التي وفرها القانون رقم 8 للعام الجاري للممولين من جهة ولصغار المقترضين من جهة أخرى.

وأشار مجلس الإدارة في بيان له إلى أن تأسيس مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر يأتي انطلاقاً من الدور التنموي المطلوب من القطاع المصرفي الخاص في سورية حيث ينسجم تأسيس المصرف مع إيمان شريكه الاستراتيجي بنك بيمو السعودي الفرنسي برفد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة قدرة مستدامة وفرصة حقيقية للنمو لتنعكس نتائجها بشكل إيجابي على عجلة الاقتصاد.