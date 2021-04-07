البيض بسعر منافس في صالات السورية للتجارة

القنيطرة- محمد غالب حسين

نجح فرع الشركة السورية للتجارة في محافظة القنيطرة، بالتعاون مع منشأة دواجن القنيطرة، بتأمين مادة البيض زنة الصحن (١٩٠٠) غرام للمواطنين بسعر يقلّ ألف ليرة تقريباً عن أسعار القطاع الخاص المحلقة جداً دون حسيب أو رقيب، بعد أن فشلت دائرة حماية المستهلك بامتحان ضبط الأسعار ولجم ارتفاعها الجنوني.

وفوق ذلك بدأت صالات التجارة بعرض تشكيلة سلعية رمضانية، تتضمّن السمون والتمور والمربّيات والأجبان بأسعار منافسة وجودة عالية.

ويسعى مدير فرع التجارة بالقنيطرة فراس مهاوش لرفد الصالات بكل ما يحتاجه المواطن، مع تأمين المواد المقنّنة من سكر ورز وشاي لتسع عشرة صالة، منها ست صالات بتجمعات أبناء محافظة القنيطرة بسعسع ودروشا وعرطوز وجديدة الفضل والكسوة ومخيم الوافدين، مع إمكانية افتتاح صالات جديدة عند توفر المكان المناسب والجدوى الاقتصادية، علماً أن مبيعات فرع القنيطرة بلغت خلال هذا العام حتى تاريخه نحو (٨٠٠) مليون ليرة.

وقام محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل بجولة على صالة البيع في خان أرنبة، اطلع خلالها على توفر المواد التموينية الأساسية، وآلية بيع مخصّصات المواطنين من المواد المقنّنة دون ازدحام، موجهاً بتوفير كل ما يطلبه المواطن بسعر مدروس منافس وجودة عالية، لأن فرع الشركة السورية للتجارة بالقنيطرة قام بدوره الإيجابي بعقلنة الأسعار وكسر الاحتكار.