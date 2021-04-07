الغاز الصناعي للمنشآت بالرسائل الإلكترونية وتخديم الآليات الزراعية

اللاذقية- مروان حويجة

بهدف توفير احتياجات المنشآت الحرفية والصناعية من الغاز الصناعي لتمكين الحرفيين والصناعيين من الاستمرار في تشغيل هذه المنشآت، قرّرت محافظة اللاذقية اعتماد الرسائل الإلكترونية في توزيع الغاز الصناعي على الفعاليات الاقتصادية والحرفية من خلال البطاقات الإلكترونية.

وأوضح مدير فرع شركة محروقات في محافظة اللاذقية سنان بدّور أنه سيتمّ توزيع أسطوانات الغاز الصناعي على الفعاليات الاقتصادية والمطاعم بموجب الرسائل بعد إنجاز وضع بطاقات إلكترونية للفعاليات الحرفية والصناعية والمطاعم، في سياق حزمة إجراءات أقرّتها لجنة المحروقات الفرعية في محافظة اللاذقية، ومنها السرعة في إنجاز منح البطاقات الإلكترونية للدراجات النارية والجرارات التي تمّ إحصاؤها سابقاً، والتي لها شهادة منشأ أو بيان جمركي، بالتنسيق مع شركة محروقات للبطاقات الإلكترونية والشؤون الفنية بالمحافظة، والبدء بإحصاء الدراجات النارية والجرارات الأخرى التي لا يحمل أصحابها أية بيانات متعلقة فيها وغيرها من المعدات الزراعية لمنحها بطاقات إلكترونية، وذلك بالتنسيق أيضاً مع مديريات الزراعة والنقل واتحاد الفلاحين.

وأوعز محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بإنجاز التوسّع في مراكز محروقات للبطاقة الإلكترونية للإسراع بتقديم الخدمة وإنجاز الأعمال المطلوبة، ووضع لجان جوّالة لهذه المهمّة تعمل في مراكز البلدات والمناطق، والبدء بآلية تعبئة البنزين بموجب الرسائل وتطبيقها اعتباراً من الثلاثاء 6-4-2021 وتقييم سير العملية، ووضع الملاحظات حيالها والمعالجة المناسبة لتلافي السلبيات التي تظهر أثناء التنفيذ.

ولفت بدور إلى أنه مع تطبيق بيع البنزين بموجب الرسائل سيتمّ اختيار المحطة تلقائياً بشكل إلكتروني من آخر محطة تمّ التعبئة منها، وستكون مدة التعبئة 24 ساعة من لحظة استلام الرسالة، ويمكن إعادة الطلب من جديد في حال عدم التعبئة، فيما سيتمّ تزويد المحطات بالمادة وفق عدد المرتبطين بكل محطة ومدة الرسالة مرتبطة بتوفر المادة.