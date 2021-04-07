رسالة البعث المضيئة في تاريخ العرب المعاصر
اللاذقية- مروان حويجة
بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في فرع اللاذقية للحزب احتفالية فنيّة ثقافية منوّعة استهلت بافتتاح المعرض الفنّي التشكيلي “نيسان ربيع متجدد” بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية، تضمن المعرض ٣٠ لوحة للتصوير قدّمها فنانو المحافظة بموضوعات وعناوين متنوعة مستوحاة من الوطن والأرض والبيئة والتراث وعكست ارتباط الفنان بقضايا وطنه ومعاني ودلالات الفرح بنيسان المتجدد أملاً وإرادةً راسخة بانتصار الوطن.
وأوضح الرفيق د.عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيراً عن أهمية الفن والثقافة في تجديد وتعميق الروح الوطنية المنبعثة من وحي أعياد نيسان المجيدة وتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي بكل ما تحمله من المناسبة من دلالات وطنية وفكرية سامية يعبر عنها الفنانون والأدباء والمفكرون بإبداعاتهم عبر الحرف والكلمة واللون والخط والضوء.
من جهته رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية الفنان فريد رسلان أشار إلى أن المشاركة النوعية لفناني المحافظة في المعرض يشكل عربون وفاء منهم للوطن وحرصهم على تقديم رؤى إبداعية بأساليب تعبيرية متجددة من خلال ثلاثين لوحة في التصوير الضوئي والمائي والزيتي والاكرليك وأعمال الحفر والغرافيك بتقنيات فنيّة متنوعة.
وأعقب المعرض الفني فعالية ثقافية فكرية بعنوان “رسالة البعث المضيئة في تاريخ العرب المعاصر” تحدث فيها الرفيقان د.عيسى درويش وبسام جبلاوي استعرضا فيها المسيرة النضالية للحزب منذ تأسيسه وأهم المحطات المفصلية في تاريخه وآثارها ومنعكساتها على العمق القومي والحضاري للأمة العربية والدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، والإنطلاقة المتجددة للحزب مع بزوغ فجر التصحيح المجيد بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد وفي ظل القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.
وأكد الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية أن الحزب جسّد منذ تأسيسه آمال وتطلعات جماهير الأمة وظلّ المدافع عن القضايا الوطنية والقومية برغم كل التحديات. واغتنت الفعالية الثقافية الفنية والمناقشات الحوارية حول دلالات ومعاني تأسيس الحزب وتجلّيات دور الحزب وطنياً وقومياً وفكرياً.