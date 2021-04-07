اللاذقية- مروان حويجة

بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في فرع اللاذقية للحزب احتفالية فنيّة ثقافية منوّعة استهلت بافتتاح المعرض الفنّي التشكيلي “نيسان ربيع متجدد” بالتعاون مع فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية، تضمن المعرض ٣٠ لوحة للتصوير قدّمها فنانو المحافظة بموضوعات وعناوين متنوعة مستوحاة من الوطن والأرض والبيئة والتراث وعكست ارتباط الفنان بقضايا وطنه ومعاني ودلالات الفرح بنيسان المتجدد أملاً وإرادةً راسخة بانتصار الوطن.

وأوضح الرفيق د.عصام درويش رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيراً عن أهمية الفن والثقافة في تجديد وتعميق الروح الوطنية المنبعثة من وحي أعياد نيسان المجيدة وتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي بكل ما تحمله من المناسبة من دلالات وطنية وفكرية سامية يعبر عنها الفنانون والأدباء والمفكرون بإبداعاتهم عبر الحرف والكلمة واللون والخط والضوء.

من جهته رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية الفنان فريد رسلان أشار إلى أن المشاركة النوعية لفناني المحافظة في المعرض يشكل عربون وفاء منهم للوطن وحرصهم على تقديم رؤى إبداعية بأساليب تعبيرية متجددة من خلال ثلاثين لوحة في التصوير الضوئي والمائي والزيتي والاكرليك وأعمال الحفر والغرافيك بتقنيات فنيّة متنوعة.

وأعقب المعرض الفني فعالية ثقافية فكرية بعنوان “رسالة البعث المضيئة في تاريخ العرب المعاصر” تحدث فيها الرفيقان د.عيسى درويش وبسام جبلاوي استعرضا فيها المسيرة النضالية للحزب منذ تأسيسه وأهم المحطات المفصلية في تاريخه وآثارها ومنعكساتها على العمق القومي والحضاري للأمة العربية والدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، والإنطلاقة المتجددة للحزب مع بزوغ فجر التصحيح المجيد بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد وفي ظل القيادة الحكيمة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية أن الحزب جسّد منذ تأسيسه آمال وتطلعات جماهير الأمة وظلّ المدافع عن القضايا الوطنية والقومية برغم كل التحديات. واغتنت الفعالية الثقافية الفنية والمناقشات الحوارية حول دلالات ومعاني تأسيس الحزب وتجلّيات دور الحزب وطنياً وقومياً وفكرياً.