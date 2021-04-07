مسؤول أميركي: “إسرائيل” أبلغت واشنطن باستهدافها سفينة “سافير” الإيرانية

أقر مسؤول أميركي بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بمسؤوليته عن الاعتداء على سفينة إيران سافيز الإيرانية في مياه البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: إن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة وقواتها بأنها استهدفت السفينة الإيرانية”.

ويأتي الحديث عن وقوف “إسرائيل” وراء العملية بعدما نفى مسؤولون أميركيون، يوم الثلاثاء، تنفيذ واشنطن هجوماً ضد السفينة الإيرانية العاملة في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين، لم يكشفوا عن هوياتهم، أن أميركا “لم تهاجم السفينة التي أعلنت وسائل إعلام تعرضها لهجوم”.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية أعلنت عن تعرض سفينة (ايران سافيز) مساء الثلاثاء لاعتداء تخريبي في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها، موضحة أن السفينة ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لمرافقة السفن التجارية.

هذا وأكّدت وزارة الخارجية الإيرانية تعرض السفينة الإيرانية “سافيز” لهجوم قبالة سواحل جيبوتي ما أدى لاصابتها بأضرار طفيفة، ولفتت إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة مصدر الهجوم على السفينة “سافيز”.

وتعرضت سفينة تجارية إيرانية الشهر الماضي لهجوم إرهابي في المياه الدولية للبحر المتوسط، أثناء رحلتها من إيران إلى أوروبا، وقال عضو في الفريق الفني المكلّف بدراسة آثار الهجوم على السفينة الإيرانية، حينها، إن ضلوع “إسرائيل” في عملية استهداف السفينة من “الاحتمالات القوية”.