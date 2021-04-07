مصدر لـ “البعث”: عودة الهدوء إلى سوق الاستهلاك النفطي خلال 48 ساعة

وكانت وزارة النفط بدأت أمس الثلاثاء تطبيق آلية جديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة والتي تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وأوضحت الوزارة أنه يستمر العمل على إصدار البطاقات الذكية الخاصة بالآليات في مراكز شركة محروقات من خلال تقديم رخصة سير مركبة (ميكانيك) وتأمين الزامي ساري المفعول ووجود صاحب المركبة مع الهوية الشخصية.

وبهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين يستمر إصدار البطاقات الذكية الخاصة بالمركبات بموجب الوكالة النظامية وفق البيان مرفقة مع رخصة سير مركبة وتأمين الزامي ساري المفعول والوكالة المصدقة أصولاً وصورة الهوية لمالك المركبة وحضور الوكيل مع الهوية الشخصية وذلك إلى حين تسوية وضع الآلية علماً أنه لم يتم إيقاف مخصصات البنزين لأي آلية تملك بطاقة بموجب الوكالة.