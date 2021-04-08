اختفاء مشهد الازدحام على محطات الوقود مع تطبيق الآلية الجديدة

حماة – حسان المحمد

لاقت الآلية الجديدة لتعبئة مادة البنزين عبر الرسائل استحسانآ واضح على عدد من وصلتهم الرسائل، فيما الترقب سائد على من لم تصله الرسالة.

” البعث” جالت في مدينة حماة على عدد من محطات الوقود لرصد آراء المواطنين بعد أن طبقت الآلية الجديدة فيما يخص البنزين، ففي محطة النواعير (سادكوب) بحماة، أوضح عدد من المواطنين أنهم استلموا رسالة التعبئة صباحاً وتوجهوا للمحطة وقاموا بتعبئة سيارتهم دون حصول أي ازدحام، موضحين أن نظام التعبئة الجديد وفر الكثير من الوقت، فيما قال عدد منهم بأن الكمية ٢٠ لتر غير كافية وخصوصاً أصحاب السيارة الصغيرة الناقلة للخضار والفواكه.

وبين عدد من عمال المحطة أن آلية العمل الجديدة وفرت العناء على المواطنين من حيث الانتظار ومنع الازدحام، وأكدوا على تقيد المحطة بالآلية الجديدة التي تعتمد على أتمتة العمل وسهولته، واختفاء حالات الازدحام للسيارات والانتظار الطويل.