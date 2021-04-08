الاحتلال الأمريكي ينقل 50 “داعشياً” من قاعدته بالشدادي إلى ريف دير الزور

في إطار استثمار واشنطن بالإرهاب وإطالة أمد الحرب العدوانية التي تشن على سورية نقلت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من إرهابيي تنظيم “داعش” من قاعدتها بمدينة الشدادي إلى ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن 50 إرهابياً من تنظيم “داعش” جرى نقلهم عبر الطيران المروحي لقوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تمهيداً لإعادة استخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية.

وبينت المصادر أن نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي لدمجهم فيما يسمى “جيش العشائر” الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي “أحمد الخبيل” الملقب بـ “أبو خولة”.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” إلى أماكن مختلفة داخل سورية بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة.

ه شهداء بقذائف تركية على محيط تل رفعت وعفرين

يأتي ذلك فيما استشهد خمسة مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم طفلان جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على المناطق السكنية في محيط منطقتي تل رفعت وعفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين أطلقوا نحو 200 قذيفة صاروخية ومدفعية على منازل الأهالي في محيط منطقتي تل رفعت وعفرين كما طال القصف قرى ابين وجلبل ودير جمال وكشتعار وكفرنايا والشيخ هلال بالريف الشمالي أيضاً.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة 6 آخرين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية والمرافق العامة.

ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية تعتدي قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف الصاروخية.

وفي وقت سابق، قتل جنديان من قوات الاحتلال التركي بانفجار في نقطة لهم بمدينة عفرين المحتلة في ريف حلب الشمالي.

وأشارت وزارة دفاع النظام التركي في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول إلى أن الجنديين قتلا الليلة الماضية بانفجار وقع في نقطة لهم في مدينة عفرين التي تحتلها قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وتشهد نقاط ومواقع قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية في المناطق التي تحتلها بريف حلب الشمالي هجمات متصاعدة بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وألغام ما أدى إلى مقتل واصابة العديد من جنود الاحتلال ومرتزقته.