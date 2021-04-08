البرازي: أحكام رادعة في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

حمص – صديق محمد

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على أهمية المشروع الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي سيتضمن العديد من العقوبات للمخالفات الجسيمة المرتبطة بالإتجار بالخبز والمواد المقننة والمجهولة المصدر وغيرها من المواد، علماً أن القانون الجديد لحظ أيضاً اتخاذ عقوبات بحق كل من يثبت تورطه من قبل عناصر مديريات التموين، لافتاً خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية بحمص إلى أن محافظة حمص تعتبر من المحافظات التي قدمت نسب أداء جيدة بالواقع التمويني وضبط المخالفات، مشيراً إلى أن صالات “السورية للتجارة” هي تحت الرقابة التموينية أيضاً وأن الدورة القادمة بتوزيع المواد ستكون عن شهرين فقط .

من جانبه أكد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك على أهمية الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن المخالفات التموينية بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص وأنه سيتم العمل على تنظيم آلية محددة بهذا الخصوص بالتعاون مع المنظمات الشعبية والوحدات البلدية بالمحافظة، لافتاً إلى التعديلات الجديدة بالقانون الجديد ستساهم بعملية ضبط الأسواق والحد من المخالفات التموينية.

وكان الوزير البرازي قد افتتح صالة للسورية للتجارة بحي دير بعلبة وتفقد أعمال تأهيل مخبز الرستن الذي بدأت أعمال إعادة تأهيله، حيث وصلت نسبة الانجاز لـ 70 بالمئة كأعمال إنشائية.