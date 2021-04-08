الحرس الوطني الروسي: الحرب على الإرهاب في سورية مستمرة

أكد رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف أن الحرب على الإرهاب في سورية مستمرة.

وقال زولوتوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “مشاركتنا في محاربة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية مستمرة وهي ليست أمراً سرياً” مبيناً أن القوات الروسية تعمل على ضمان سلامة البعثات الإنسانية وتسهل جهود إزالة الألغام.

وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ 30 من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.

من جانبه، أكد الخبير الروسي المتخصص بشؤون الشرق الأوسط يوري زينين أن أي عدوان خارجي على سورية الدولة المستقلة ذات السيادة هو دعم للتنظيمات الإرهابية الموجودة على أراضيها.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات، بما فيها الإسرائيلية، تساعد الإرهابيين على مواصلة جرائمهم بحق الشعب السوري وتعرقل جهود تجاوز آثار الأزمة والشروع بعملية إعادة الإعمار.